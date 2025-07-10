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Кто приехал проститься с Романом Старовойтом

Церемония прощания с экс-министром транспорта завершилась
София Векслер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Проститься с ним пришли члены правительства и представители крупных транспортных компаний.

Церемонию прощания посетили вице-премьеры России Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко, министр культуры Ольга Любимова, министр труда Антон Котяков, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр промышленности Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр по развитию Арктики Алексей Чекунков и министр экономического развития Максим Решетников.

Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Также прибыли советник президента РФ, бывший глава Минтранса Игорь Левитин, новый министр транспорта Андрей Никитин, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, глава РЖД Олег Белозеров и гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ожидается, что Старовойт будет похоронен 11 июля в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище.

Утром 7 июля Путин подписал указ об отставке Старовойта с поста главы Минтранса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что соответствующее решение не связано с утратой доверия к министру и в указе не значится такая формулировка.

Андрей Гордеев / Ведомости

Через несколько часов после этого тело Старовойта с огнестрельным ранением обнаружили в его автомобиле в Одинцове. Основной версией смерти экс-министра официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко назвала самоубийство. Один из источников «Ведомостей» говорил, что Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. Предварительно, показания на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, проходящий по делу о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство защитных сооружений в регионе.

Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

8 июля Песков заявил, что самоубийство Старовойта «не может не шокировать нормальных людей». Он уточнил, что Путину было незамедлительно доложено о гибели бывшего министра. Вопрос «Ведомостей» о возможности соболезнований со стороны президента представитель Кремля комментировать отказался.

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