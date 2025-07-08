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Песков: Кремль шокирован самоубийством Старовойта

Путину незамедлительно доложили о гибели экс-министра
Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что самоубийство экс-министра транспорта Романа Старовойта «не может не шокировать нормальных людей». Он подчеркнул, что Владимиру Путину было незамедлительно доложено о гибели бывшего министра.

«Естественно, это шокировало и нас тоже. Идет следствие, и как раз это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это могут, наверное, делать представители СМИ, политологи. Но это не с руки делать нам», – подчеркнул представитель Кремля. От иных комментариев он воздержался, отметив лишь, что «информация такого рода она всегда трагическая и печальная».

Вопрос «Ведомостей» о возможности соболезнования со стороны президента Песков комментировать отказался.

Министр транспорта и экс-глава Курской области Роман Старовойт покончил с собой днем 7 июля, после того как было объявлено о кадровом решении президента. Утром Путин отправил Старовойта в отставку, предложив должность врио главы Минтранса Андрею Никитину – замминистра и экс-главе Новгородской области. 

Один из собеседников «Ведомостей» заявил, что экс-министр мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. По предварительной информации, показания на Старовойта мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он проходит по делу о хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.

Старовойт родился 20 января 1972 г. в Курске. Является выпускником второго потока «Школы губернаторов». В 2012–2018 гг. возглавлял Росавтодор. В сентябре 2019 г. избран главой Курской области с результатом в 81,07% голосов. 14 мая 2024 г. возглавил Минтранс.

«Основная версия – самоубийство»: чем запомнился Роман Старовойт
7 июля экс-министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в личном автомобиле в Одинцове. Вероятнее всего, он покончил с собой. Незадолго до происшествия президент России Владимир Путин подписал указ об его освобождении от должности министра транспорта, которую тот занимал с мая 2024 г. Чем известен Роман Старовойт – в галерее «Ведомостей».Роман Старовойт родился 20 января 1972 г. в Курске. Его отец тогда работал на Курской АЭС, но вскоре его перевели на объект в Ленинградской области. Поэтому детство и юность Старовойта прошли в Санкт-Петербурге.
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7 июля экс-министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в личном автомобиле в Одинцове. Вероятнее всего, он покончил с собой. Незадолго до происшествия президент России Владимир Путин подписал указ об его освобождении от должности министра транспорта, которую тот занимал с мая 2024 г. Чем известен Роман Старовойт – в галерее «Ведомостей».
Роман Старовойт родился 20 января 1972 г. в Курске. Его отец тогда работал на Курской АЭС, но вскоре его перевели на объект в Ленинградской области. Поэтому детство и юность Старовойта прошли в Санкт-Петербурге.

/ EPA / TASS

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