Песков: Кремль шокирован самоубийством Старовойта

Песков: Кремль шокирован самоубийством СтаровойтаПутину незамедлительно доложили о гибели экс-министра
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что самоубийство экс-министра транспорта Романа Старовойта «не может не шокировать нормальных людей». Он подчеркнул, что Владимиру Путину было незамедлительно доложено о гибели бывшего министра.
«Естественно, это шокировало и нас тоже. Идет следствие, и как раз это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это могут, наверное, делать представители СМИ, политологи. Но это не с руки делать нам», – подчеркнул представитель Кремля. От иных комментариев он воздержался, отметив лишь, что «информация такого рода она всегда трагическая и печальная».
Вопрос «Ведомостей» о возможности соболезнования со стороны президента Песков комментировать отказался.
Министр транспорта и экс-глава Курской области Роман Старовойт покончил с собой днем 7 июля, после того как было объявлено о кадровом решении президента. Утром Путин отправил Старовойта в отставку, предложив должность врио главы Минтранса Андрею Никитину – замминистра и экс-главе Новгородской области.
Один из собеседников «Ведомостей» заявил, что экс-министр мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. По предварительной информации, показания на Старовойта мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он проходит по делу о хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.
Старовойт родился 20 января 1972 г. в Курске. Является выпускником второго потока «Школы губернаторов». В 2012–2018 гг. возглавлял Росавтодор. В сентябре 2019 г. избран главой Курской области с результатом в 81,07% голосов. 14 мая 2024 г. возглавил Минтранс.