Песков: Кремль шокирован самоубийством Старовойта

«Естественно, это шокировало и нас тоже. Идет следствие, и как раз это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это могут, наверное, делать представители СМИ, политологи. Но это не с руки делать нам», – подчеркнул представитель Кремля. От иных комментариев он воздержался, отметив лишь, что «информация такого рода она всегда трагическая и печальная».