Общество

Жители России смогут выбрать форму получения льгот до 1 октября

Ведомости

Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры соцподдержки, могут выбрать форму их получения до 1 октября. Соответствующий порядок определен документом Социального фонда России, пишет «РИА Новости».

Как следует из документа, граждане до конца сентября должны определиться, получать ли набор социальных услуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Натуральная форма предполагает предоставление лекарств, медицинских изделий, путевки в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если эти услуги не требуются, можно получить денежную компенсацию, размер которой при полном отказе от всего набора составляет 1728,46 руб. в месяц. В фонде уточнили, что существует возможность частичного отказа от услуг. Например, можно сохранить право на путевку и проезд, но отказаться от лекарств, получая вместо них ежемесячную выплату.

Для выбора необходимо подать заявление в Социальный фонд через портал «Госуслуги», клиентскую службу или МФЦ до 1 октября, указав предпочтительный способ получения каждой услуги. Выбранный вариант будет действовать со следующего года до момента подачи нового заявления.

4 сентября «Ведомости» писали, что на первом заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей, образованной 10 марта, был анонсирован единый региональный стандарт помощи для таких военнослужащих. Председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что документ будет представлен «в ближайшее время».

