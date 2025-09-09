В разработку российской MMORPG о брате Рюрика вложили 50 млн рублей
В разработку массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры (MMORPG) «Синеус» о брате Рюрика и Трувора по «Повести временных лет» создатели вложили порядка 50 млн руб. Об этом рассказали «Ведомостям» сами предприниматели.
«Синеус», по словам основателя HR-платформы Skillaz Андрея Крылова, имеет потенциал развития во франшизу. Игра находится на этапе предпродакшена, релиз планируется в 2027 г. Для привлечения внешнего финансирования на развитие своих видеоигровых активов «Синеус» до конца 2025 г. запустит и одноименный международный венчурный фонд, добавил Крылов.
Кроме того, до конца 2025 г. проект «Синеус» также запустит собственное издательство, которое возглавит экс-продуктовый директор «Канобу» и Wargaming Ярополк Раш.
Крылов описывает видеоигру как «оригинальную вселенную на стыке научной фантастики и фэнтези», вдохновленную историей и мифологией России и соседних стран. В центре видеоигровой вселенной – легендарный правитель Синеус, который вместе со своими братьями Рюриком и Трувором, согласно «Повести временных лет», был призван на княжение славянскими и финно-угорскими племенами.
Руководителем разработки этой видеоигры стал экс-геймдизайнер Wargaming Александр Минкин , а операционным директором флагманского проекта – экс-руководитель офиса My.Games в Абу-Даби Роман Горошкин.