В разработку российской MMORPG о брате Рюрика вложили 50 млн рублей

Крылов описывает видеоигру как «оригинальную вселенную на стыке научной фантастики и фэнтези», вдохновленную историей и мифологией России и соседних стран. В центре видеоигровой вселенной – легендарный правитель Синеус, который вместе со своими братьями Рюриком и Трувором, согласно «Повести временных лет», был призван на княжение славянскими и финно-угорскими племенами.