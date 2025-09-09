Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В разработку российской MMORPG о брате Рюрика вложили 50 млн рублей

Ведомости

В разработку массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры (MMORPG) «Синеус» о брате Рюрика и Трувора по «Повести временных лет» создатели вложили порядка 50 млн руб. Об этом рассказали «Ведомостям» сами предприниматели.

«Синеус», по словам основателя HR-платформы Skillaz Андрея Крылова, имеет потенциал развития во франшизу. Игра находится на этапе предпродакшена, релиз планируется в 2027 г. Для привлечения внешнего финансирования на развитие своих видеоигровых активов «Синеус» до конца 2025 г. запустит и одноименный международный венчурный фонд, добавил Крылов.

Кроме того, до конца 2025 г. проект «Синеус» также запустит собственное издательство, которое возглавит экс-продуктовый директор «Канобу» и Wargaming Ярополк Раш.

Крылов описывает видеоигру как «оригинальную вселенную на стыке научной фантастики и фэнтези», вдохновленную историей и мифологией России и соседних стран. В центре видеоигровой вселенной – легендарный правитель Синеус, который вместе со своими братьями Рюриком и Трувором, согласно «Повести временных лет», был призван на княжение славянскими и финно-угорскими племенами.

Руководителем разработки этой видеоигры стал экс-геймдизайнер Wargaming Александр Минкин , а операционным директором флагманского проекта – экс-руководитель офиса My.Games в Абу-Даби Роман Горошкин.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её