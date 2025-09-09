Билеты на концерты в России за год подорожали более чем на 20%
Средняя цена билета на музыкальные концерты или фестивали в июне – августе выросла более чем на 20%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных крупнейших билетных сервисов России.
Причина заключается в значительном росте спроса на летние концерты и фестивали. Продажи билетов на музыкальные события июня – августа 2025 г. в штуках, по данным «Яндекс.Афиши», выросли на 59% к аналогичному периоду 2024 г. и составили 1,3 млн, сообщил «Ведомостям» представитель компании.