Билеты на концерты в России за год подорожали более чем на 20%

Ведомости

Средняя цена билета на музыкальные концерты или фестивали в июне – августе выросла более чем на 20%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных крупнейших билетных сервисов России.

Средняя цена билета на музыкальные события на «Яндекс.Афише» летом 2025 г. увеличилась на 23% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 3908 руб. В МТС Live зафиксировали рост средней стоимости билетов на концерты на 22% до 2721 руб., на музыкальные фестивали – на 21% до 2979 руб.

Причина заключается в значительном росте спроса на летние концерты и фестивали. Продажи билетов на музыкальные события июня – августа 2025 г. в штуках, по данным «Яндекс.Афиши», выросли на 59% к аналогичному периоду 2024 г. и составили 1,3 млн, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Самыми популярным выступлениями лета, по данным «Яндекс.Афиши», стали концерт Басты в московских «Лужниках», выступление Леонида Агутина на петербургской «Газпром арене». Среди событий на региональных площадках пальма первенства также у Басты (июльский концерт в Екатеринбурге).

