Билеты на концерты в России за год подорожали более чем на 20%

Средняя цена билета на музыкальные события на «Яндекс.Афише» летом 2025 г. увеличилась на 23% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 3908 руб. В МТС Live зафиксировали рост средней стоимости билетов на концерты на 22% до 2721 руб., на музыкальные фестивали – на 21% до 2979 руб.