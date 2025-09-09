В Госдуму внесли законопроект, расширяющий права родителей школьников

По данным Росстата и НИУ ВШЭ, которые приводятся в пояснительной записке, полностью удовлетворены работой школ лишь около 28% родителей. Основные претензии связаны с качеством преподавания, организацией внеурочной деятельности, школьным питанием, выбором поставщиков услуг, а также медицинским обслуживанием и обеспечением безопасной среды для детей. В то же время родители практически не имеют возможности влиять на эти процессы.