В Госдуму внесли законопроект, расширяющий права родителей школьников

Ведомости

В Госдуму был внесен законопроект, который расширяет права родителей учащихся общеобразовательных организаций. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предусматривает наделение родительских собраний полномочиями принимать решения, обязательные к исполнению администрацией школы.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на повышение участия родителей в управлении школой и учет их мнения по ключевым вопросам школьной жизни. Сейчас существующие родительские комитеты и собрания во многих школах носят символический характер. Их решения носят рекомендательный характер, а мнением родителей администрация зачастую пренебрегает, считают депутаты.

Законопроект предлагает закрепить в законе статус родительского собрания как органа, решения которого имеют обязательный характер для администрации. Это позволит родителям принимать активное участие в формировании школьного меню, выборе поставщиков питания и организации внеурочной деятельности, а также в контроле за соблюдением интересов педагогов и учеников.

По данным Росстата и НИУ ВШЭ, которые приводятся в пояснительной записке, полностью удовлетворены работой школ лишь около 28% родителей. Основные претензии связаны с качеством преподавания, организацией внеурочной деятельности, школьным питанием, выбором поставщиков услуг, а также медицинским обслуживанием и обеспечением безопасной среды для детей. В то же время родители практически не имеют возможности влиять на эти процессы.

