Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Отдыхающих эвакуируют с пляжей в Сочи из-за атак ВСУ

Ведомости

Власти Сочи приняли решение эвакуировать отдыхающих с пляжей курорта в связи с атаками украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«В данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения», – написал он, призвав жителей и гостей города сохранять спокойствие.

Днем 24 сентября украинские беспилотники атаковали Новороссийск. По последним данным, пострадали восемь человек, двое из них погибли, трое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Все они доставлены в городскую больницу.

Что известно об ударе ВСУ по центру Новороссийска

Политика / Международные отношения

Атака повредила жилые дома, гостиницу и офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р». На улице Шевченко загорелась кровля одного из зданий, пожар удалось быстро локализовать.

Сейчас в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что для временного размещения пострадавших развернут пункт на базе Технико-экономического лицея. Все городские службы переведены на работу в режиме ЧС, создан оперативный штаб. Спасатели продолжают поиски обломков сбитых беспилотников.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её