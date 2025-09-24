Отдыхающих эвакуируют с пляжей в Сочи из-за атак ВСУ
Власти Сочи приняли решение эвакуировать отдыхающих с пляжей курорта в связи с атаками украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
«В данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения», – написал он, призвав жителей и гостей города сохранять спокойствие.
Днем 24 сентября украинские беспилотники атаковали Новороссийск. По последним данным, пострадали восемь человек, двое из них погибли, трое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Все они доставлены в городскую больницу.
Атака повредила жилые дома, гостиницу и офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р». На улице Шевченко загорелась кровля одного из зданий, пожар удалось быстро локализовать.
Сейчас в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что для временного размещения пострадавших развернут пункт на базе Технико-экономического лицея. Все городские службы переведены на работу в режиме ЧС, создан оперативный штаб. Спасатели продолжают поиски обломков сбитых беспилотников.