Отдыхающих эвакуируют с пляжей в Сочи из-за атак ВСУ

Днем 24 сентября украинские беспилотники атаковали Новороссийск. По последним данным, пострадали восемь человек, двое из них погибли, трое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Все они доставлены в городскую больницу.