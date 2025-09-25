Глава Новороссийска сообщил о выплатах семьям погибших при атаке ВСУ
Семьи погибших в результате ударов ВСУ по Новороссийску получат выплаты в размере 1,5 млн руб., сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
По его словам, пострадавшие также получат денежные средства из бюджета. При легком вреде здоровью жителям выплатят по 300 000 руб. При выявлении вреда средней тяжести сумма увеличена до 600 000 руб. Кроме того, губернатор назвал размеры выплат после частичной или полной утраты имущества первой необходимости. Они составили 75 000 руб. и 150 000 руб. на человека.
Днем 24 сентября украинские дроны атаковали Новороссийск. Сначала количество пострадавших было на уровне восьми, двое из них скончались. Удары нанесли повреждения жилым домам, гостинице и офису АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р». Затем Кравченко сообщил об 11 пострадавших. Двое из них находились в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести, пятеро получили легкие травмы.