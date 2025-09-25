Глава Новороссийска сообщил о выплатах семьям погибших при атаке ВСУ

По его словам, пострадавшие также получат денежные средства из бюджета. При легком вреде здоровью жителям выплатят по 300 000 руб. При выявлении вреда средней тяжести сумма увеличена до 600 000 руб. Кроме того, губернатор назвал размеры выплат после частичной или полной утраты имущества первой необходимости. Они составили 75 000 руб. и 150 000 руб. на человека.