Число турпоездок по России выросло с начала года на 5%

Ведомости

Число туристических поездок по России выросло на 5% за восемь месяцев, превысив 61 млн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова привели в Telegram-канале правительства.

Лидерами по количеству поездок стали Москва, Московская область и Краснодарский край. По темпам прироста лидируют Карачаево-Черкесия, Адыгея и Калмыкия.

Чернышенко отметил, что прошлый год стал рекордным по числу туристических поездок по России. По данным вице-премьера, тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 г.

Рейтинг «Ведомостей»: топ-200 туристических уголков России

Бизнес / Торговля и услуги

14 августа президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что турпоток россиян за рубеж летом 2025 г. увеличился в среднем примерно на 20% в сравнении с тем же периодом 2024 г. Он отметил, что в 2025 г. меняется структура спроса. Вместо Турции, которая ранее занимала лидирующую позицию в рейтинге внешнего туризма россиян, это место получила Абхазия.

С 15 сентября Китай ввел для граждан РФ пробный безвизовый режим на год. Прежде без визы можно было посетить только Гонконг (до 14 дней), Макао и Хайнань (до 30 дней). Как отмечали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), мера позволит увеличить турпоток из РФ в Китай на 30-40%.

