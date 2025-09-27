Число турпоездок по России выросло с начала года на 5%

14 августа президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что турпоток россиян за рубеж летом 2025 г. увеличился в среднем примерно на 20% в сравнении с тем же периодом 2024 г. Он отметил, что в 2025 г. меняется структура спроса. Вместо Турции, которая ранее занимала лидирующую позицию в рейтинге внешнего туризма россиян, это место получила Абхазия.