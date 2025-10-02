Приставы начали арестовывать имущество бывшего судьи ВС Момотова
Судебные приставы приступили к аресту имущества бывшего судьи Верховного суда (ВС) Виктора Момотова и связанных с ним лиц. Генпрокуратура требует обратить активы на сумму не менее 9 млрд руб. в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.
По данным агентства, Останкинский районный суд Москвы поручил Главному межрегиональному управлению ФССП России начать исполнительные производства по аресту имущества 1 октября. Если приставы найдут имущество Момотова у третьих лиц, оно также будет арестовано, уточнил собеседник ТАСС.
30 сентября стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал все имущество Момотова и еще 22 аффилированных с ним лиц. ТАСС сообщал, что арест наложили в том числе на имущество матери Момотова и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко. Такая мера является обеспечительной по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.
Генпрокуратура предъявила Момотову иск 23 сентября, в связи с чем он решил сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде и подал в отставку. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова.
По версии ведомства, экс-судья ВС участвовал в гостиничном бизнесе в нарушение антикоррупционного законодательства.