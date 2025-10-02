Приставы начали арестовывать имущество бывшего судьи ВС Момотова

30 сентября стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал все имущество Момотова и еще 22 аффилированных с ним лиц. ТАСС сообщал, что арест наложили в том числе на имущество матери Момотова и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко. Такая мера является обеспечительной по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.