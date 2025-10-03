CNN: одна из жертв нападения на синагогу в Манчестере застрелена полицейским

Начальник полиции Манчестера Стивен Уотсон заявил, что по оценке патологоанатома одна из жертв получила огнестрельное ранение. Кроме того, у одного из пострадавших в больнице рана также получена от огнестрельного оружия. У подозреваемого при нападении был только нож.