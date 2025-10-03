CNN: одна из жертв нападения на синагогу в Манчестере застрелена полицейским
Одна из жертв нападения на синагогу в Манчестере была застрелена сотрудником полиции, который целился в убийцу, сообщил телеканал CNN.
Начальник полиции Манчестера Стивен Уотсон заявил, что по оценке патологоанатома одна из жертв получила огнестрельное ранение. Кроме того, у одного из пострадавших в больнице рана также получена от огнестрельного оружия. У подозреваемого при нападении был только нож.
«Эта травма, к сожалению, могла быть получена в качестве трагического и непредвиденного последствия срочных мер, принятых моими офицерами для прекращения этого жестокого нападения», – сказал Уотсон.
2 октября Sky News сообщал, что по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения неизвестного на прихожан синагоги еврейской конгрегации Хитон-парк в британском Манчестере. Люди пострадали от наезда автомобиля и ножевых ранений. Позже стало известно, что из-за нападения три человека погибли, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
The Guardian сообщала, что полиция рассматривает нападение на синагогу как террористический акт. По данным источников, речь идет о преднамеренном насильственном нападении, мотив которого в настоящий момент выясняется.