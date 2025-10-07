Суд заочно приговорил Татьяну Лазареву к семи годам колонии
По данным следствия, Лазарева, дважды привлеченная в течение года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), продолжила распространять материалы в интернете без соответствующей пометки.
«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске», – пояснили в прокуратуре.
В декабре 2024 г., Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к шести с половиной годам колонии по делу об оправдании терроризма и запретил на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.
11 октября ТАСС сообщал, что она объявлена в международный розыск.
Поводом для проверки высказываний Лазаревой стали ее комментарии о беспилотных атаках на российские города. С соответствующим обращением в прокуратуру обращалась тогда председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (с 14 мая – советник президента РФ).
Сообщалось, что Лазарева, проживающая в Испании, неоднократно критиковала спецоперацию России на Украине. В реестр иностранных агентов Минюст внес ее 22 июля 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы позже признал решение законным, отклонив ее иск, в котором она пыталась оспорить это решение.