ФАС оценит рост цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оценит ситуацию с ростом цен на автозаправочных станциях в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, рассказал глава ведомства Максим Шаскольский. Его цитирует ТАСС.
Он не стал исключать, что ФАС выдаст еще предупреждения из-за роста цен владельцам АЗС.
Антимонопольная служба уже выдавала такие предупреждения некоторым компаниям. 17 сентября ФАС предупредила «Газпромнефть – региональные продажи», что она повысила цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин.
2 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что власти региона направили срочное сообщение в антимонопольную службу для контроля цен на бензин в регионе.
30 сентября в ФАС уже заявляли, что проверят сети заправочных станций из-за подорожания нефтепродуктов. После анализа полученной информации ведомство определит, есть ли признаки нарушений антимонопольного законодательства.