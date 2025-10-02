Хинштейн направил обращение в ФАС для контроля цен на бензин в Курской области

Кроме того, губернатор связался с руководством «Роснефти». Хинштейну доложили, что на заправках этой сети нет ограничений по литражу, при этом бензин продолжает поступать, его поставки увеличены. В то же время, по данным главы Курской области, у других сетей есть некоторые сложности с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объемов топлива.