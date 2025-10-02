Хинштейн направил обращение в ФАС для контроля цен на бензин в Курской области
Власти Курской области направили срочное обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для контроля цен на бензин в регионе. Федеральный центр принимает необходимые меры по урегулированию ситуации, сообщил губернатор области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что получает обращения от жителей региона по поводу ситуации с бензином на АЗС. В этой связи Хинштейн рассказал, что держит вопрос на личном контроле. По его поручению врио председателя правительства Курской области Александр Чепик 2 октября направится на заправки, чтобы оценить ситуацию на месте.
Кроме того, губернатор связался с руководством «Роснефти». Хинштейну доложили, что на заправках этой сети нет ограничений по литражу, при этом бензин продолжает поступать, его поставки увеличены. В то же время, по данным главы Курской области, у других сетей есть некоторые сложности с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объемов топлива.
«Рассчитываю на сознательность людей – искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита», – заключил Хинштейн.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что правительство предпринимает необходимые шаги для обеспечения стабильности на рынке бензина.
1 октября стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак направлял обращение премьер-министру Михаилу Мишустину о том, что правительство занимается подготовкой расширенных мер поддержки топливной отрасли в России из-за падения производства и нехватки бензина в ряде субъектов.
Как отмечается в обращении, благодаря подготовленным предложениям кабмин сможет обеспечить внутренний рынок дополнительными 350 000 т бензина и 100 000 т дизтоплива и более в месяц. Среди новых правил, по данным «Коммерсанта», понижение ввозных 5%-ных таможенных пошлин на китайский, южнокорейский и сингапурский импорт бензина до нуля. Его могут ввести при ввозе продукции через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке.