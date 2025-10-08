Подозреваемой по делу об отравлении суррогатным алкоголем продлили срок ареста

7 октября Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что количество погибших от употребления спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве еще двоих подозреваемых по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).