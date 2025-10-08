Газета
Подозреваемой по делу об отравлении суррогатным алкоголем продлили срок ареста

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания подозреваемой по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области Виктории Кузьмаковой. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Ее подозревают по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть нескольких человек). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до 10 лет.

Кузьмакову задержали 6 октября, говорится в сообщении. Обвинение ей не предъявлялось.

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 45

Общество

7 октября Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что количество погибших от употребления спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве еще двоих подозреваемых по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 29 сентября сообщила, что поставщиком суррогата оказалась местная коммерческая организация в поселке Трубников Бор.

7 октября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу владельца склада с суррогатным алкоголем. По версии следствия, руководитель склада в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, 44-летний житель Санкт-Петербурга организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

