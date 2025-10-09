Испанский электросетевой оператор REE предупредил о риске нового блэкаута
Сетевой оператор Испании REE сообщил о зафиксированных за последние две недели резких скачках напряжения, которые могут негативно повлиять на стабильность энергоснабжения страны. Об этом говорится в документе, направленном в испанский регулятор рынка CNMC. Об этом сообщает Reuters.
REE призвал срочно внедрить технические меры для предотвращения возможных перебоев в электроснабжении. В CNMC заявили, что в ближайшие дни проведут общественные консультации с целью выработки временных решений, которые позволят стабилизировать энергосистему до принятия долгосрочных мер.
«Согласно информации, предоставленной CNMC системным оператором, резкие колебания напряжения, зафиксированные за последние две недели, хотя и находятся в допустимых пределах, потенциально могут привести к отключению потребителей и/или генерации, что в итоге способно дестабилизировать энергосистему», – говорится в заявлении.
По данным издания, европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии в своем отчете недавно напомнила, что масштабное отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове 28 апреля стало первым известным случаем перебоев, вызванных чрезмерным напряжением. Это было крупнейшее отключение в Европе за последние двадцать лет. Миллионы людей остались без света, транспорт и связь были парализованы в Испании, Португалии и частично во Франции.
Согласно данным энергетических служб, сбой начался около 12:20 по местному времени (13:20 мск) и привел к потере мощности в испанской энергосистеме более чем на 10 ГВт – свыше трети суточного потребления страны.