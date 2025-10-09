Испанский электросетевой оператор REE предупредил о риске нового блэкаута

По данным издания, европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии в своем отчете недавно напомнила, что масштабное отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове 28 апреля стало первым известным случаем перебоев, вызванных чрезмерным напряжением. Это было крупнейшее отключение в Европе за последние двадцать лет. Миллионы людей остались без света, транспорт и связь были парализованы в Испании, Португалии и частично во Франции.