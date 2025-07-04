В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии
В части Чехии произошло массовое отключение электроэнергии. Причина пока неизвестна, над ремонтом работают инженеры. Об этом сообщает Denik со ссылкой на данные системного оператора CEPS.
В частности, без электричества остались часть Праги, Центральная Чехия, Усти-над-Лабем, Либерец и регион Градец-Кралове. Отключение также затронуло большую часть подстанций системы передачи.
28 апреля в Европе произошел масштабный блэкаут. Он затронул Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате сбоя на всем Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт, телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов. Португалия после произошедшего обвинила Францию в недостаточных поставках электроэнергии в Испанию.
30 апреля эксперты предложили несколько версий случившегося. Португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN) предполагал, что перебои могли быть вызваны экстремальными изменениями температуры в Испании, которые спровоцировали «аномальные колебания» мощности на линиях электропередачи высокого напряжения. Однако испанское метеоагентство Aemet опровергло эту гипотезу в соцсети Х.