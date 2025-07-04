В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии

28 апреля в Европе произошел масштабный блэкаут. Он затронул Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате сбоя на всем Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт, телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов. Португалия после произошедшего обвинила Францию в недостаточных поставках электроэнергии в Испанию.