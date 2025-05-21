Испания и Португалия требуют ускорить строительство энергомоста с Францией

В совместном обращении к еврокомиссару по энергетике Дэну Йоргенсену главы энергетических ведомств Испании Сара Аагесен Муньос и Португалии Мария да Граса Карвальо подчеркнули, что действующая пропускная способность интерконнектора составляет лишь 3%, тогда как целевой показатель к 2030 г. – 15%. По их словам, эта недостаточная интеграция представляет собой системный риск для устойчивости всей энергосистемы Европы.