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Испания и Португалия требуют ускорить строительство энергомоста с Францией

Ведомости

Испания и Португалия обратились к Европейскому союзу с призывом завершить строительство трансграничного энергетического интерконнектора с Францией на фоне масштабного отключения электроэнергии, произошедшего 28 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо министров энергетики двух стран.

В совместном обращении к еврокомиссару по энергетике Дэну Йоргенсену главы энергетических ведомств Испании Сара Аагесен Муньос и Португалии Мария да Граса Карвальо подчеркнули, что действующая пропускная способность интерконнектора составляет лишь 3%, тогда как целевой показатель к 2030 г. – 15%. По их словам, эта недостаточная интеграция представляет собой системный риск для устойчивости всей энергосистемы Европы.

«Пиренейский полуостров до сих пор остается энергетическим островом. Это ограничивает использование возобновляемых источников энергии, повышает стоимость электроэнергии и снижает устойчивость к кризисам», – сказано в письме.

Ранее попытки добиться ускорения строительства энергетических соединений с Францией встречали сопротивление. Однако письмо было направлено менее чем за месяц до заседания министров энергетики ЕС, которое состоится 16 июня в Люксембурге. Йоргенсен уже выразил готовность поддержать Мадрид и Лиссабон «всеми возможными способами».

Масштабный блэкаут 28 апреля затронул Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате сбоя на всем Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт, телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов, за исключением операционных, где использовались резервные генераторы. Международный аэропорт в Лиссабоне также был парализован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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