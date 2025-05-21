Испания и Португалия требуют ускорить строительство энергомоста с Францией
Испания и Португалия обратились к Европейскому союзу с призывом завершить строительство трансграничного энергетического интерконнектора с Францией на фоне масштабного отключения электроэнергии, произошедшего 28 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо министров энергетики двух стран.
В совместном обращении к еврокомиссару по энергетике Дэну Йоргенсену главы энергетических ведомств Испании Сара Аагесен Муньос и Португалии Мария да Граса Карвальо подчеркнули, что действующая пропускная способность интерконнектора составляет лишь 3%, тогда как целевой показатель к 2030 г. – 15%. По их словам, эта недостаточная интеграция представляет собой системный риск для устойчивости всей энергосистемы Европы.
«Пиренейский полуостров до сих пор остается энергетическим островом. Это ограничивает использование возобновляемых источников энергии, повышает стоимость электроэнергии и снижает устойчивость к кризисам», – сказано в письме.
Ранее попытки добиться ускорения строительства энергетических соединений с Францией встречали сопротивление. Однако письмо было направлено менее чем за месяц до заседания министров энергетики ЕС, которое состоится 16 июня в Люксембурге. Йоргенсен уже выразил готовность поддержать Мадрид и Лиссабон «всеми возможными способами».
Масштабный блэкаут 28 апреля затронул Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате сбоя на всем Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт, телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов, за исключением операционных, где использовались резервные генераторы. Международный аэропорт в Лиссабоне также был парализован.