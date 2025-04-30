В Испании засекретили расследование масштабного блэкаута в стране
Национальная судебная коллегия Испании объявила засекреченными материалы расследования, связанные с масштабным отключением электроэнергии. Соответствующее решение было принято судьей Хосе Луисом Каламой по запросу прокуратуры. Информация об этом опубликована на сайте судебного органа.
Указано, что расследование направлено на выяснение причин произошедшего, включая возможность киберсаботажа против критической инфраструктуры страны. Засекречивание материалов дела объясняется необходимостью предотвращения вмешательств и манипуляций, которые могут оказать влияние на ход расследования.
Масштабный блэкаут 28 апреля затронул не только Испанию, но и Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате сбоя на всем Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт, телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов, за исключением операционных, где использовались резервные генераторы. Международный аэропорт в Лиссабоне также был парализован.
30 апреля эксперты предложили несколько версий случившегося. Португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN) предполагал, что перебои могли быть вызваны экстремальными изменениями температуры в Испании, которые спровоцировали «аномальные колебания» мощности на линиях электропередачи высокого напряжения. Однако испанское метеоагентство Aemet опровергло эту гипотезу в соцсети Х.
Министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда связал отключение электричества с возможной хакерской атакой. Тем не менее эту версию позже опровергли португальский премьер Луис Монтенегро и председатель Евросовета Антониу Кошта.