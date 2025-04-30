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В Испании засекретили расследование масштабного блэкаута в стране

Ведомости

Национальная судебная коллегия Испании объявила засекреченными материалы расследования, связанные с масштабным отключением электроэнергии. Соответствующее решение было принято судьей Хосе Луисом Каламой по запросу прокуратуры. Информация об этом опубликована на сайте судебного органа.

Указано, что расследование направлено на выяснение причин произошедшего, включая возможность киберсаботажа против критической инфраструктуры страны. Засекречивание материалов дела объясняется необходимостью предотвращения вмешательств и манипуляций, которые могут оказать влияние на ход расследования.

Масштабный блэкаут 28 апреля затронул не только Испанию, но и Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате сбоя на всем Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт, телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов, за исключением операционных, где использовались резервные генераторы. Международный аэропорт в Лиссабоне также был парализован.

30 апреля эксперты предложили несколько версий случившегося. Португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN) предполагал, что перебои могли быть вызваны экстремальными изменениями температуры в Испании, которые спровоцировали «аномальные колебания» мощности на линиях электропередачи высокого напряжения. Однако испанское метеоагентство Aemet опровергло эту гипотезу в соцсети Х.

Министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда связал отключение электричества с возможной хакерской атакой. Тем не менее эту версию позже опровергли португальский премьер Луис Монтенегро и председатель Евросовета Антониу Кошта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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