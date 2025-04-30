В Испании засекретили расследование масштабного блэкаута в стране

Масштабный блэкаут 28 апреля затронул не только Испанию, но и Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате сбоя на всем Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт, телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов, за исключением операционных, где использовались резервные генераторы. Международный аэропорт в Лиссабоне также был парализован.