Константина Пашкова назначили первым замминистра транспорта России

Пашков начал работу в Минтрансе в 2005 г., а на должность замминистра транспорта его назначили в июне 2024 г. Иванов поступил на службу в ведомство в 2022 г., а до этого (в 2018-2019 гг.) был главой комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области. С 25 июня 2024 г. он получил пост первого замминистра транспорта.