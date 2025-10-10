Константина Пашкова назначили первым замминистра транспорта России
На должность первого замглавы Минтранса России назначили Константина Пашкова, который ранее занимал должность замминистра транспорта. Вместо него на этот пост перешел бывший первый замминистра Валентин Иванов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба ведомства.
Пашков в рамках новой должности займется финансовым блоком Минтранса. Кроме того, он будет курировать кадровые вопросы, образование, науку и связи с общественностью. По данным транспортного ведомства, в этой сфере сейчас ведут разработки свыше 200 отраслевых, государственных и частных научно-образовательных учреждений.
Иванов, в свою очередь, будет вести темы строительства транспортных объектов, которые создаются в соответствии с нацпроектом «Эффективная транспортная система». В частности, он отвечает за обустройство пунктов пропуска через государственную границу. По данным Минтранса РФ, в 2025 г. в стране планируется около 90 мероприятий по модернизации, техническому оснащению и оборудованию погранпереходов.
Пашков начал работу в Минтрансе в 2005 г., а на должность замминистра транспорта его назначили в июне 2024 г. Иванов поступил на службу в ведомство в 2022 г., а до этого (в 2018-2019 гг.) был главой комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области. С 25 июня 2024 г. он получил пост первого замминистра транспорта.