Генпрокуратура заявила о связях бывшего судьи Момотова с ОПГ «Покровские»

Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 г., в 2013 г. стал секретарем пленума, а в 2019 г. вошел в состав президиума. В декабре 2016 г. его избрали председателем Совета судей РФ, а в декабре 2022 г. переизбрали на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия по собственному заявлению об отставке.