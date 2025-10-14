Генпрокуратура заявила о связях бывшего судьи Момотова с ОПГ «Покровские»
Представитель генпрокуратуры на судебном заседании по антикоррупционному иску против экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова сообщил, что тот был связан с организованной преступной группой «Покровские». Об этом сообщает ТАСС.
«В показаниях одного из свидетелей содержатся сведения о связях Чернова и Момотова с ОПГ «Покровские». В 2010 г. за помощь в вынесении решений в интересах этой ОПГ Момотову и Марченко был передан земельный участок в Ростове-на-Дону», – заявил прокурор.
По данным следствия, группировка «Покровские» действовала в Ростовской области и Краснодарском крае, занимаясь захватом земель и активов в интересах своих участников.
23 сентября Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии имущества на 9 млрд руб. После этого он объявил о решении покинуть пост, чтобы сосредоточиться на защите своей репутации. По данным прокуратуры, Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, участвуя в гостиничном бизнесе.
Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 г., в 2013 г. стал секретарем пленума, а в 2019 г. вошел в состав президиума. В декабре 2016 г. его избрали председателем Совета судей РФ, а в декабре 2022 г. переизбрали на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия по собственному заявлению об отставке.
8 октября стало известно, что Момотов заключил мировое соглашение по делу об изъятии имущества. По данным обвинения, экс-судья использовал схему дробления бизнеса, причинив государству ущерб в размере 500 млн руб., который до сих пор не возмещен.
Сам Момотов заявлял, что в материалах дела нет доказательств того, что он занимался покровительством. Он отмечал, что иск надзорного ведомства стал для него ударом и «перечеркнул» его жизнь.