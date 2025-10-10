Экс-судья ВС Момотов не сможет быть на суде из-за госпитализации
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов не может участвовать в процессе по изъятию его имущества из-за госпитализации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, в начале заседания адвокат Момотова предоставил оригинал справки о госпитализации своего подопечного. При этом, по словам адвоката, судья Верховного суда в отставке хочет лично присутствовать на слушаниях, поэтому просит отложить заседание на неделю.
23 сентября Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб. После этого решения сам судья рассказал «Ведомостям», что подает в отставку, потому что хочет сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде. Представители Генпрокуратуры считают, что Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, участвуя в гостиничном бизнесе.
8 октября стало известно, что Момотов с помощью схем дробления бизнеса принес государству ущерб в размере 500 млн руб. «Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 млн руб. и до сих пор не погашен», – отметил гособвинитель.
По данным следствия, Момотов оказывал покровительство для получения участков земли незаконным способом. Их стоимость искусственно занималась, а затем по заниженной цене участки выкупали совладелец сети отелей «Мартон» Андрей Марченко и другие лица. Судебные акты были сделаны по протекции Момотова, рассказал прокурор.
Сам Момотов заявил, что в материалах дела нет доказательств того, что он занимался покровительством. Он рассказал, что этот иск стал для него ударом, в том числе по состоянию здоровья, а также «перечеркнул» его жизнь.