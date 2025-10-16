Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Шадаев анонсировал обновление «белого списка» сервисов в ближайшие дни

Ведомости

В ближайшие дни ожидается обновление «белого списка» сайтов, которые работают в период временных ограничений мобильного интернета, рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«В ближайшие дни», – ответил глава Минцифры на соответствующий вопрос, цитирует его ТАСС. По его словам, не всегда удается соблюдать недельный срок обновления, так как существует длительная процедура согласования с другими ведомствами.

19 сентября Шадаев говорил, что список сервисов будут обновлять каждую неделю. Он объяснял, что перечень составляется, исходя из рейтинга самых популярных интернет-ресурсов России.

5 сентября Минцифры объявило сервисы, которые в первую очередь были включены в «белый список». Это соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», личные кабинеты большой четверки операторов связи и «Ростелекома» и др.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её