Шадаев анонсировал обновление «белого списка» сервисов в ближайшие дни
В ближайшие дни ожидается обновление «белого списка» сайтов, которые работают в период временных ограничений мобильного интернета, рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«В ближайшие дни», – ответил глава Минцифры на соответствующий вопрос, цитирует его ТАСС. По его словам, не всегда удается соблюдать недельный срок обновления, так как существует длительная процедура согласования с другими ведомствами.
19 сентября Шадаев говорил, что список сервисов будут обновлять каждую неделю. Он объяснял, что перечень составляется, исходя из рейтинга самых популярных интернет-ресурсов России.
5 сентября Минцифры объявило сервисы, которые в первую очередь были включены в «белый список». Это соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», личные кабинеты большой четверки операторов связи и «Ростелекома» и др.