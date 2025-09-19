Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Перечень доступных в период ограничений интернета приложений будет обновляться

Ведомости

Список российских онлайн-сервисов, которые доступны несмотря на региональные ограничения работы мобильного интернета, будут обновлять каждую неделю, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе форума Kazan Digital Week, передает ТАСС.

«Белые списки будут дальше еженедельно актуализироваться. Перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», – отметил министр.

10 сентября «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры писали, что расширение «белых списков» будет происходить в несколько этапов. Сейчас в перечень уже вошли те сайты и сервисы, которыми «ежедневно пользуются миллионы россиян». Включены в список также сайты президента и правительства.

Собеседник издания отметил, что в него войдут ресурсы Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС. Кроме того, на втором этапе офлайн-доступ могут ввести для сайтов СМИ, банков и аптечных сервисов, а затем ресурсы всех федеральных ведомств и региональных глав.

5 сентября Минцифры объявило сервисы, которые вошли в первую очередь белого списка. Это соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», личные кабинеты большой четверки операторов связи и «Ростелекома» и др.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь