Перечень доступных в период ограничений интернета приложений будет обновляться
Список российских онлайн-сервисов, которые доступны несмотря на региональные ограничения работы мобильного интернета, будут обновлять каждую неделю, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе форума Kazan Digital Week, передает ТАСС.
«Белые списки будут дальше еженедельно актуализироваться. Перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», – отметил министр.
10 сентября «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры писали, что расширение «белых списков» будет происходить в несколько этапов. Сейчас в перечень уже вошли те сайты и сервисы, которыми «ежедневно пользуются миллионы россиян». Включены в список также сайты президента и правительства.
Собеседник издания отметил, что в него войдут ресурсы Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС. Кроме того, на втором этапе офлайн-доступ могут ввести для сайтов СМИ, банков и аптечных сервисов, а затем ресурсы всех федеральных ведомств и региональных глав.
5 сентября Минцифры объявило сервисы, которые вошли в первую очередь белого списка. Это соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», личные кабинеты большой четверки операторов связи и «Ростелекома» и др.