Перечень доступных в период ограничений интернета приложений будет обновляться

10 сентября «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры писали, что расширение «белых списков» будет происходить в несколько этапов. Сейчас в перечень уже вошли те сайты и сервисы, которыми «ежедневно пользуются миллионы россиян». Включены в список также сайты президента и правительства.