Лувр вновь открылся для посетителей после ограбления
После недавнего ограбления Лувр вновь открыл двери для посетителей. При этом «Галерея Аполлона», откуда украли драгоценности, останется закрытой. Об этом сообщает France 24.
По данным телеканала, директор музея Лоранс Де Кар 22 октября проведет беседу с комитетом по культуре сената Франции и ответит на вопросы о мерах безопасности, введенных в Лувре.
Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. После этого музей был закрыт на весь день. Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих.
Министр культуры Франции Рашида Дати говорила, что во время ограбления охранники, не вооруженные и действовавшие по протоколу, эвакуировали посетителей и сумели выгнать грабителей, которые пытались поджечь свой грузовик при побеге.
The New York Times 22 октября писала, что сотрудники службы безопасности Лувра отказались приступить к работе после ограбления музея, потребовав от руководства гарантий усиления охраны. В результате музей был временно закрыт, чтобы руководство могло обсудить ситуацию с персоналом.