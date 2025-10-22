Лувр вновь открылся для посетителей после ограбления

Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. После этого музей был закрыт на весь день. Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих.