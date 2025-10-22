Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуги
Росавиация временно ограничила прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги «Грабцево». Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его информации, меры введены в 13:42 мск в целях обеспечения безопасности полетов.
До этого Минобороны России сообщило, что с 11:00 до 13:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 13 были сбиты над Брянской областью и еще два – над Курской.
Перед этим в ведомстве заявляли о ликвидации 13 беспилотников в период с 07:00 до 11:00 мск: восемь – над Дагестаном, три – над акваторией Черного моря и два – над Крымом.
Кроме того, ночью дежурные расчеты ПВО уничтожили 33 украинских дрона. Наибольшее число сбитых целей – восемь – пришлось на Брянскую область.
Утром 22 октября Росавиация уже вводила аналогичные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Ночью временно ограничивалась работа аэропортов Краснодара, Калуги, Пензы, Пскова и Ярославля.