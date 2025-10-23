Daily Mail: рэперу P. Diddy угрожали в тюрьме
Один из заключенных угрожал рэпперу P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) в тюрьме, приставив к его горлу самодельное лезвие. Об этом Daily Mail рассказал друг Комбса Чарлуччи Финни.
Он утверждает, что заключенный, вооруженный заточкой, пробрался в тюремную камеру Комбса. По мнению Финни, эту угрозу можно расценивать как предупреждение, а не попытку убийства.
«Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Потребовалось бы всего секунда, чтобы перерезать ему горло», – сказал друг рэпера.
По данным газеты, адвокаты Комбса не раз поднимали вопрос об угрозе насилия в отношении рэпера. Сторона защиты сообщила суду о случае, когда заключенный, вооруженный самодельным ножом, пытался заработать «престиж», причинив вред Комбсу.
3 октября суд в Нью-Йорке приговорил P. Diddy к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Прокуратура настаивала на сроке свыше 11 лет, тогда как защита добивалась 14 месяцев.
2 июля жюри присяжных признало Комбса виновным по нескольким эпизодам, связанным с транспортировкой людей для занятия проституцией. Однако он был оправдан по более тяжким обвинениям – в вымогательстве и торговле людьми, за которые ему грозило пожизненное заключение.