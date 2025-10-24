Суд отменил решение об отказе вернуть государству землю санатория «Барвиха»

О том что Генеральная прокуратура требует изъять в пользу государства 13 земельных участков в Барвихе и деревне Жуковка, РБК писало в марте 2024 г. По утверждению надзорного ведомства, земли были незаконно приватизированы в начале 2000-х гг. Отмечалось, что эти 13 участков площадью 8,02 га входят в состав 99 га, закрепленных за санаторием «Барвиха». По мнению Генпрокуратуры, 99 га земель «Барвихи» были незаконно изъяты из госсобственности. Этот лесной участок передали частному инвестору, и земли определили под индивидуальную жилую застройку. Генпрокуратура утверждала, что власти Московской области были введены в заблуждение.