Суд отменил решение об отказе вернуть государству землю санатория «Барвиха»
Первый кассационный суд отменил решение отказать в изъятии земли в пользу государства в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф», которая прежде принадлежала санаторию «Барвиха». Об этом сообщило «РИА Новости» о ссылкой на пресс-службу суда.
Таким образом, суд удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры истребовать участок из незаконного владения. По данным агентства, дело направили на новое рассмотрение в Мособлсуд.
9 декабря 2024 г. Одинцовский суд Подмосковья отказал Генпрокуратуре РФ в иске о возврате в собственность государства земли в поселке «Сады Майендорф».
О том что Генеральная прокуратура требует изъять в пользу государства 13 земельных участков в Барвихе и деревне Жуковка, РБК писало в марте 2024 г. По утверждению надзорного ведомства, земли были незаконно приватизированы в начале 2000-х гг. Отмечалось, что эти 13 участков площадью 8,02 га входят в состав 99 га, закрепленных за санаторием «Барвиха». По мнению Генпрокуратуры, 99 га земель «Барвихи» были незаконно изъяты из госсобственности. Этот лесной участок передали частному инвестору, и земли определили под индивидуальную жилую застройку. Генпрокуратура утверждала, что власти Московской области были введены в заблуждение.
Ответчиками по иску назывались экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, предприниматели Алексей Богачев и Валерий Гордышев, жена девелопера Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, мать сооснователя группы Mercury Леонида Струнина Зоя Струнина и международная компания «Кенсуэй лимитед».