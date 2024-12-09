Суд в Подмосковье отказал Генпрокуратуре в возвращении земли санатория «Барвиха»
Одинцовский суд Подмосковья отказал Генпрокуратуре РФ в иске о возврате в собственность государства земли в элитном поселке «Сады Майендорф», которая прежде принадлежала санаторию «Барвиха». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
По данным агентства, во время заседания суда стороны несколько раз упоминали о том, что срок исковой давности по делу истек. Представители Генпрокуратуры утверждали в ходе прений, что собственники участков в «Майендорфе» получили право на владение ими незаконно. По словам ответчиков, земли давно выбыли из владения государства и их приобретение было законным.
О том, что Генеральная прокуратура требует изъять в пользу государства 13 земельных участков в Барвихе и деревне Жуковка, РБК писало в марте. По утверждению надзорного ведомства, земли были незаконно приватизированы в начале 2000-х гг. Отмечалось, что 13 участков площадью 8,02 га, о которых шла речь в исковом заявлении, входят в состав 99 га, закрепленных за санаторием «Барвиха». По мнению Генпрокуратуры, 99 га земель «Барвихи» были незаконно изъяты из госсобственности. Этот лесной участок передали частному инвестору, и земли определили под индивидуальную жилую застройку.
Инвестором стала компания «Кантри-Про». Согласно иску, фирма якобы получила в собственность часть земель санатория в обмен на реконструкцию усадьбы и благоустройство территории замка. Соглашение об этом, как утверждается, было подписано между компанией, клиническим санаторием «Барвиха» и ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК» в 2001 г. Последнему «Кантри-Про» должна была передать в собственность 7 га.
Генпрокуратура утверждала, что власти Московской области были введены в заблуждение, когда разрешили передать инвестору государственные территории.
Ответчиками по иску назывались экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, предприниматели Алексей Богачев и Валерий Гордышев, жена девелопера Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, мать сооснователя группы Mercury Леонида Струнина Зоя Струнина и международная компания «Кенсуэй Лимитед».