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Суд в Подмосковье отказал Генпрокуратуре в возвращении земли санатория «Барвиха»

Ведомости

Одинцовский суд Подмосковья отказал Генпрокуратуре РФ в иске о возврате в собственность государства земли в элитном поселке «Сады Майендорф», которая прежде принадлежала санаторию «Барвиха». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По данным агентства, во время заседания суда стороны несколько раз упоминали о том, что срок исковой давности по делу истек. Представители Генпрокуратуры утверждали в ходе прений, что собственники участков в «Майендорфе» получили право на владение ими незаконно. По словам ответчиков, земли давно выбыли из владения государства и их приобретение было законным.

О том, что Генеральная прокуратура требует изъять в пользу государства 13 земельных участков в Барвихе и деревне Жуковка, РБК писало в марте. По утверждению надзорного ведомства, земли были незаконно приватизированы в начале 2000-х гг. Отмечалось, что 13 участков площадью 8,02 га, о которых шла речь в исковом заявлении, входят в состав 99 га, закрепленных за санаторием «Барвиха». По мнению Генпрокуратуры, 99 га земель «Барвихи» были незаконно изъяты из госсобственности. Этот лесной участок передали частному инвестору, и земли определили под индивидуальную жилую застройку.

Инвестором стала компания «Кантри-Про». Согласно иску, фирма якобы получила в собственность часть земель санатория в обмен на реконструкцию усадьбы и благоустройство территории замка. Соглашение об этом, как утверждается, было подписано между компанией, клиническим санаторием «Барвиха» и ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК» в 2001 г. Последнему «Кантри-Про» должна была передать в собственность 7 га.

Генпрокуратура утверждала, что власти Московской области были введены в заблуждение, когда разрешили передать инвестору государственные территории.

Ответчиками по иску назывались экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, предприниматели Алексей Богачев и Валерий Гордышев, жена девелопера Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, мать сооснователя группы Mercury Леонида Струнина Зоя Струнина и международная компания «Кенсуэй Лимитед».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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