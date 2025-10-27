Суд заочно арестовал певицу Монеточку по статье об иноагентах
Суд решил заочно заключить под стражу певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, считается в России иноагентом) по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.
Отмечается, что суд принял такое решение с учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры. Гырдымову обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
С начала года Гырдымову дважды привлекали к ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Вместе с этим певица продолжила распространять материалы в соцсети без указания на то, что они созданы иностранным агентом.
В начале сентября против певицы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. 18 октября МВД объявило Гырдымову в розыск.
Монеточка покинула Россию после начала боевых действий на Украине. Артистка осудила спецоперацию России, что стало одной из причин для ее включения в реестр иноагентов Минюстом РФ в январе 2023 г.