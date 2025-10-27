Суд заочно арестовал певицу Монеточку по статье об иноагентах

С начала года Гырдымову дважды привлекали к ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Вместе с этим певица продолжила распространять материалы в соцсети без указания на то, что они созданы иностранным агентом.