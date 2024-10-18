Певицу Монеточку объявили в розыск
Певицу Монеточку
В начале сентября против певицы и автора песен возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.
Монеточка покинула Россию после начала боевых действий на Украине. Артистка осудила спецоперацию России, что стало одной из причин для ее включения в реестр иноагентов Минюстом РФ в январе 2023 г.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.
Последнее пополнение реестра иностранных агентов состоялось вечером 18 октября. В перечень внесли проект «Ateo», политик Алексей Барановский, журналист Максим Матвейченко (все трое признаны иноагентами) и др.