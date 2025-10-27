Последователя блогера Алекса Лесли приговорили к 1,5 года лишения свободы

26 августа Тверской суд заочно арестовал Лесли на два месяца, срок будет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции в РФ. 20 августа сообщалось, что МВД объявило блогера в розыск, поскольку он находится за границей. 29 августа его защита подала апелляцию, но 6 октября Мосгорсуд утвердил заочный арест по делу о насильственных действиях сексуального характера.