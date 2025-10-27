Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Последователя блогера Алекса Лесли приговорили к 1,5 года лишения свободы

Ведомости

Суд приговорил последователя блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов) Алексея Башина к 1,5 года лишения свободы за домогательства к девушке в центре Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Предполагается, что подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его арестовали 28 июня на два месяца, сообщал телеканал. Тогда Башин заявил, что намерен возместить потерпевшей моральный ущерб.

26 августа Тверской суд заочно арестовал Лесли на два месяца, срок будет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции в РФ. 20 августа сообщалось, что МВД объявило блогера в розыск, поскольку он находится за границей. 29 августа его защита подала апелляцию, но 6 октября Мосгорсуд утвердил заочный арест по делу о насильственных действиях сексуального характера.

Тверской суд Москвы 15 октября признал запрещенной к распространению в России информацию, содержащуюся на сайтах с курсами Кириллова. В прокуратуре Москвы рассказали, что на одном из каналов блогера размещались публикации, «склоняющие к совершению насильственных действий сексуального характера». Кроме того, на его сайте продавались курсы с аналогичным противоправным содержанием.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь