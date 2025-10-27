Последователя блогера Алекса Лесли приговорили к 1,5 года лишения свободы
Суд приговорил последователя блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов) Алексея Башина к 1,5 года лишения свободы за домогательства к девушке в центре Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Предполагается, что подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его арестовали 28 июня на два месяца, сообщал телеканал. Тогда Башин заявил, что намерен возместить потерпевшей моральный ущерб.
26 августа Тверской суд заочно арестовал Лесли на два месяца, срок будет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции в РФ. 20 августа сообщалось, что МВД объявило блогера в розыск, поскольку он находится за границей. 29 августа его защита подала апелляцию, но 6 октября Мосгорсуд утвердил заочный арест по делу о насильственных действиях сексуального характера.
Тверской суд Москвы 15 октября признал запрещенной к распространению в России информацию, содержащуюся на сайтах с курсами Кириллова. В прокуратуре Москвы рассказали, что на одном из каналов блогера размещались публикации, «склоняющие к совершению насильственных действий сексуального характера». Кроме того, на его сайте продавались курсы с аналогичным противоправным содержанием.