Кремль не располагает информацией о переговорах по делу француза Винатье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о переговорах по делу гражданина Франции, советника швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье (считается в России иноагентом).
«Мне не известно ничего на этот счет», – заявил представитель Кремля на брифинге.
14 октября 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы осудил Винатье на три года колонии за нарушение закона об иноагентах. Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимому не могли назначить наказание, превышающее две трети от максимального по этой статье. 24 февраля 2025 г. судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор в силе.
15 августа 2024 г. СК РФ завершил расследование уголовного дела против Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иноагентах). Установлено, что Винатье в течение нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для внесения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Гражданин Франции признал вину.
6 июня прошлого года Винатье задержали, на следующий день суд арестовал его. 21 июня 2024 г. Минюст включил француза в реестр иноагентов. По данным ФСБ России, в Москве он общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. При попадании к иностранным источникам данные могли использоваться против безопасности России.