Кремль не располагает информацией о переговорах по делу француза Винатье

15 августа 2024 г. СК РФ завершил расследование уголовного дела против Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иноагентах). Установлено, что Винатье в течение нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для внесения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Гражданин Франции признал вину.