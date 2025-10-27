Доля поступивших на педагогов по целевому контракту достигла 7,6%
В 2025 г. доля студентов, заключивших целевые договоры на педагогические направления, возросла до 7,6% после 5,6% годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минобрнауки.
Всего на бюджетные места педагогических специальностей поступили 78 600 человек, что на 1000 меньше, чем в 2024 г. Количество студентов, заключивших целевые договоры, увеличилось до 5800 человек после 4500 в прошлом году.
Квота для будущих педагогов в этом году была установлена в диапазоне от 20% до 30% первокурсников на бюджете, при этом было выделено 21 300 целевых мест. Во время приемной кампании было выбрано 27,4% целевой квоты, что выше показателя прошлого года в 21%. В прошлом учебном году в педагогических колледжах обучались 187 500 бюджетников, из них 4700 были целевиками, что составляло около 2,5%.
В апреле министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил увеличить объем целевого набора в сфере образования для решения проблемы дефицита учителей. Также следует внедрить адресное сопровождение обучающихся, так как в системе высшего и среднего профессионального образования наблюдается достаточно высокий процент отсева студентов, указывал министр.
Активнее инициативы по увеличению целевого обучения продвигаются в медицине. 8 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения. Согласно предлагаемым изменениям, выпускники медицинских и фармацевтических учебных заведений, прошедшие первичную аккредитацию, обязаны в течение трех лет работать под руководством наставника. Эта деятельность должна осуществляться в медорганизациях, участвующих в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.