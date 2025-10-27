Доля поступивших на педагогов по целевому контракту достигла 7,6%

Квота для будущих педагогов в этом году была установлена в диапазоне от 20% до 30% первокурсников на бюджете, при этом было выделено 21 300 целевых мест. Во время приемной кампании было выбрано 27,4% целевой квоты, что выше показателя прошлого года в 21%. В прошлом учебном году в педагогических колледжах обучались 187 500 бюджетников, из них 4700 были целевиками, что составляло около 2,5%.