Котяков: для решения проблемы дефицита учителей нужно увеличить целевой набор

По словам министра, сегодня каждый четвертый студент, обучающийся по педагогической специальности, не завершает обучение. Более того, только 78% выпускников трудоустраиваются на второй год после окончания вузов, а преподавателями продолжают работать менее 42% от общего числа обучившихся.