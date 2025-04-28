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Котяков: для решения проблемы дефицита учителей нужно увеличить целевой набор

Ведомости

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил увеличить объем целевого набора в сфере образования для решения проблемы дефицита учителей. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета законодателей РФ, прошедшем в Санкт-Петербурге.

По словам министра, сегодня каждый четвертый студент, обучающийся по педагогической специальности, не завершает обучение. Более того, только 78% выпускников трудоустраиваются на второй год после окончания вузов, а преподавателями продолжают работать менее 42% от общего числа обучившихся.

«Полагаем, что необходимо увеличить объем целевого набора в сфере образования, обратив особое внимание на предложения работодателей и заказчиков», – заявил Котяков.

Также, по его мнению, нужно внедрить адресное сопровождение обучающихся, так как в системе высшего и среднего профессионального образования наблюдается достаточно высокий процент отсева студентов.

28 апреля стало известно о мерах, направленных на снижение нагрузки на школьных учителей. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство установило рекомендации по ограничению количества уроков в день до 5–6. Глава министерства также подчеркнул необходимость внедрения типовых регламентов работы школ, хотя пока они остаются рекомендательными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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