Котяков: для решения проблемы дефицита учителей нужно увеличить целевой набор
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил увеличить объем целевого набора в сфере образования для решения проблемы дефицита учителей. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета законодателей РФ, прошедшем в Санкт-Петербурге.
По словам министра, сегодня каждый четвертый студент, обучающийся по педагогической специальности, не завершает обучение. Более того, только 78% выпускников трудоустраиваются на второй год после окончания вузов, а преподавателями продолжают работать менее 42% от общего числа обучившихся.
«Полагаем, что необходимо увеличить объем целевого набора в сфере образования, обратив особое внимание на предложения работодателей и заказчиков», – заявил Котяков.
Также, по его мнению, нужно внедрить адресное сопровождение обучающихся, так как в системе высшего и среднего профессионального образования наблюдается достаточно высокий процент отсева студентов.
28 апреля стало известно о мерах, направленных на снижение нагрузки на школьных учителей. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство установило рекомендации по ограничению количества уроков в день до 5–6. Глава министерства также подчеркнул необходимость внедрения типовых регламентов работы школ, хотя пока они остаются рекомендательными.