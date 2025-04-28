Минпросвещения рекомендовало проводить не больше шести уроков в день
Министерство просвещения России установило рекомендации по ограничению нагрузки на учителей в школах. Теперь педагогам рекомендуется проводить не более 5–6 уроков в день. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Сегодня мы приказом министерства нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы средняя нагрузка – 1,4 ставки – составляла 5–6 уроков в день, не больше», – заявил Кравцов (цитата по ТАСС).
Министр также подчеркнул важность внедрения типовых регламентов работы школ, хотя пока они носят рекомендательный характер. В учебные заведения разослали типовые штатные расписания. Но, по словам Кравцова, этот вопрос еще требует проработки.
Вопрос оптимизации нагрузки на учителей становится особенно актуальным на фоне старения педагогического состава. По данным исследования Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, к 2030 г. доля учителей математики и физики старше 60 лет в российских школах может достичь трети от общего числа преподавателей этих предметов. Исследование также отмечает, что с 2017 г. общее количество школьных педагогов практически не увеличивается и остается на уровне около 1 млн человек.