Минпросвещения рекомендовало проводить не больше шести уроков в день

Вопрос оптимизации нагрузки на учителей становится особенно актуальным на фоне старения педагогического состава. По данным исследования Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, к 2030 г. доля учителей математики и физики старше 60 лет в российских школах может достичь трети от общего числа преподавателей этих предметов. Исследование также отмечает, что с 2017 г. общее количество школьных педагогов практически не увеличивается и остается на уровне около 1 млн человек.