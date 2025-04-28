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Минпросвещения рекомендовало проводить не больше шести уроков в день

Ведомости

Министерство просвещения России установило рекомендации по ограничению нагрузки на учителей в школах. Теперь педагогам рекомендуется проводить не более 5–6 уроков в день. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Сегодня мы приказом министерства нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы средняя нагрузка – 1,4 ставки – составляла 5–6 уроков в день, не больше», – заявил Кравцов (цитата по ТАСС).

Министр также подчеркнул важность внедрения типовых регламентов работы школ, хотя пока они носят рекомендательный характер. В учебные заведения разослали типовые штатные расписания. Но, по словам Кравцова, этот вопрос еще требует проработки.

Вопрос оптимизации нагрузки на учителей становится особенно актуальным на фоне старения педагогического состава. По данным исследования Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, к 2030 г. доля учителей математики и физики старше 60 лет в российских школах может достичь трети от общего числа преподавателей этих предметов. Исследование также отмечает, что с 2017 г. общее количество школьных педагогов практически не увеличивается и остается на уровне около 1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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