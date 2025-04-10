РАНХиГС: к 2030 году более 30% учителей математики и физики будут старше 60 лет

РАНХиГС: к 2030 году более 30% учителей математики и физики будут старше 60 летМолодые педагоги из-за высокой нагрузки в школе уходят в репетиторство, говорят эксперты
К 2030 г. доля учителей математики и физики старше 60 лет в российских школах дойдет до трети от общего числа педагогов по этим предметам. К такому выводу пришли в Центре экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (ЦЭНО РАНХиГС). Там провели исследование динамики численности педагогов по возрастным когортам. Для анализа использовались данные Росстата, а также государственного статистического наблюдения Министерства просвещения. В него входит численность учеников и преподавателей.
В исследовании отмечается, что с 2017 г. общее количество школьных педагогов практически не увеличивается и составляет около 1 млн человек.
Согласно прогнозам ЦЭНО РАНХиГС, доля преподавателей математики старше 60 лет к 2030 г. возрастет с текущих 23 до 32% от общего числа педагогов по этому профилю. Из 98 000 учителей математики, работающих в российских школах в 2024 г., лишь 12% моложе 29 лет. Почти 38% относятся к возрастной категории 30–49 лет. Еще 27% – это учителя, которым 50–59 лет.
Число преподавателей физики старше 60 лет увеличится к 2030 г. с текущих 28 до 35%, прогнозируют в ЦЭНО РАНХиГС. В 2024 г. в российских школах работало 30 000 учителей физики. Из них 30% – это педагоги в возрасте 50–59 лет, 32% – 30–49 лет. Оставшиеся 10% – учителя моложе 29 лет.
1,75% педагогов
Нехватка учителей физики и математики в школах, особенно молодых, противоречит тому, что общество проявляет больше интереса к естественно-научным и техническим отраслям знаний, говорится в выводах исследования. Там же уточняется, что многие из молодых педагогов покидают школы всего через несколько лет работы.
Некоторые учителя математики и физики находят другое место работы из-за перегрузки и возлагаемой на них большой ответственности, рассказала «Ведомостям» главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Программы этих предметов сложные, а на педагогов помимо преподавания возложена еще воспитательная и административная нагрузка, говорит эксперт. Из-за этого они нередко делают выбор в пользу других сфер труда, в том числе репетиторства – там учителя по своему усмотрению подбирают время занятий и нагрузку, уточнила она.
Всего, по данным на 2024 г., в российских школах более 733 300 учителей-предметников. Из них только 6% – молодые специалисты до 25 лет (48 800 человек). Несмотря на маленький процент, их количество в общем-то увеличивается: для сравнения – в 2017 г. молодых преподавателей было чуть более 36 500 человек. Но, по прогнозам ЦЭНО РАНХиГС, доля таких специалистов к 2030 г. так и не превысит 7–10% от общей численности учителей.
Молодых специалистов, особенно в сельских школах, не хватает, говорит автор исследования, старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС Борис Илюхин. Несмотря на то что их стало больше, это не те объемы, которые могли бы компенсировать долю учителей старше 60 лет, отметил он. Для привлечения на работу молодежи также надо оснащать школы и педагогические университеты оборудованием, необходимым для естественно-научных предметов, считает Абанкина. Кроме того, по ее словам, нужно снижать нагрузку на преподавателей таких сложных дисциплин, как физика и математика.
В среднем по стране на одного преподавателя приходится около 20 обучающихся, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Их количество постоянно меняется и зависит от демографических волн, пояснил он «Ведомостям». В идеальном варианте преподаватель должен работать с классом из 15–20 человек, а не из 40, как происходит во многих школах, говорит Луховицкий. По его словам, текущая ситуация – результат сокращения педагогов в 1990-е гг., когда детей было мало.
В ноябре 2024 г. правительство подготовило план по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в российских школах. Начиная с 2025 г. не менее 10 000 учителей математики, физики, химии и биологии должны повысить свою квалификацию. А к 2030 г. доля учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет должна увеличиться до 30%. До этого же времени более трети обучающихся (35%) должны выбирать профильную математику и естественно-научные предметы (химия, физика, информатика и биология) для сдачи на едином государственном экзамене.