РАНХиГС: к 2030 году более 30% учителей математики и физики будут старше 60 лет

Всего, по данным на 2024 г., в российских школах более 733 300 учителей-предметников. Из них только 6% – молодые специалисты до 25 лет (48 800 человек). Несмотря на маленький процент, их количество в общем-то увеличивается: для сравнения – в 2017 г. молодых преподавателей было чуть более 36 500 человек. Но, по прогнозам ЦЭНО РАНХиГС, доля таких специалистов к 2030 г. так и не превысит 7–10% от общей численности учителей.