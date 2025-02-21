Депутаты предлагают включить в педагогический стаж отпуск по уходу за ребенком

Депутаты предлагают включить в педагогический стаж отпуск по уходу за ребенкомЭто позволит учителям раньше выходить на пенсию
Депутаты думской оппозиции предложили учитывать в педагогическом стаже отпуск по уходу за ребенком и период получения профильного образования. Это позволит педагогам быстрее набрать необходимые 25 лет стажа для досрочного выхода на пенсию. Соответствующий законопроект 14 февраля был направлен на отзыв в правительство. Копия письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть у «Ведомостей». Источник в Белом доме подтвердил его получение. В нижнюю палату законопроект еще не внесен.
Депутаты предлагают дополнить ст. 47 закона об образовании (правовой статус педагогических работников) новым пунктом 5.1. В нем предлагается закрепить право учитывать в льготном педагогическом стаже, необходимом для назначения досрочной пенсии, период обучения в вузах по профильным направлениям. При этом педагоги должны проработать по специальности не менее трех лет, следует из текста проекта.
Помимо этого, законопроектом предлагается включать в стаж период отпуска по уходу за ребенком до трех лет при условии, что специалист продолжил заниматься педагогической деятельностью.
Среди авторов проекта: председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), первый заместитель главы комитета по просвещению Яна Лантратова, заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин (оба – «Справедливая Россия») и др. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января года, следующего за годом его официального опубликования (обратной силы он иметь не будет).
Как следует из пояснительной записки, включение в льготный стаж отпуска по уходу за ребенком даст возможность педагогам совмещать обязанности по воспитанию детей с профессиональной деятельностью, не теряя права на досрочную пенсию. Помимо этого, принятие закона позволит продемонстрировать признание значимости и необходимости профессиональной подготовки для выполнения трудовых функций в образовательных учреждениях.
Кому положена досрочная пенсия
Страховая пенсия по старости может быть назначена раньше общеустановленного пенсионного возраста за работу в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, в связи с многодетностью, по состоянию здоровья, а также по ряду других причин. Как следует из данных Социального фонда России, для досрочного выхода на пенсию также необходимо иметь определенный минимальный пенсионный коэффициент.
Пенсия по старости может быть назначена раньше наступления пенсионного возраста преподавателям, которые не менее 25 лет осуществляли педагогическую деятельность в организациях для детей, независимо от их возраста, следует из п. 19 ч. 1 ст. 30 закона о страховых пенсиях (сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии). Об этом рассказал «Ведомостям» старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. Но помимо наличия трудового стажа величина индивидуального пенсионного коэффициента должна составлять не менее 30, добавил он.
По мнению сопредседателя профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, такой законопроект необходим и педагогический стаж должен учитываться во время ухода за ребенком. Он также считает, что стоит вернуться к системе отсчета стажа по годам. «Вот отработал педагог 25 лет, и это действительно 25 лет, а не как сейчас – учитель должен еще дорабатывать», – пояснил Луховицкий.
Действующее в РФ пенсионное законодательство еще с начала 2000-х гг. не предусматривает учет времени, потраченного на получение образования, в трудовом стаже для выхода на пенсию, говорит Григорьев. Законопроект можно охарактеризовать как попытку сделать исключение из общего правила. Поэтому возникнет вопрос, имеют ли право на такие же преференции другие категории работников, помимо педагогов, говорит он. Хотя в целом нельзя отрицать тот факт, что идея такого законопроекта обращает внимание на проблемы пенсионного обеспечения представителей целых профессий, добавил юрист.
Дополнительные льготы по учету стажа для выхода на пенсию будут значимы для педагогов среднего возраста, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Но реализация данного законопроекта потребует дополнительных бюджетных расходов. А в случае принятия закона учителя смогут выходить на пенсию практически с 40 лет, тогда как в стране наблюдается дефицит педагогов, который в отдельных регионах доходит до 15% от необходимого числа, добавила она.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить получение текста законопроекта, а также в СФР и Минпросвещения.
В подготовке статьи участвовал Виталий Крюков