Депутаты предлагают включить в педагогический стаж отпуск по уходу за ребенком

Действующее в РФ пенсионное законодательство еще с начала 2000-х гг. не предусматривает учет времени, потраченного на получение образования, в трудовом стаже для выхода на пенсию, говорит Григорьев. Законопроект можно охарактеризовать как попытку сделать исключение из общего правила. Поэтому возникнет вопрос, имеют ли право на такие же преференции другие категории работников, помимо педагогов, говорит он. Хотя в целом нельзя отрицать тот факт, что идея такого законопроекта обращает внимание на проблемы пенсионного обеспечения представителей целых профессий, добавил юрист.