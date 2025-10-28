Полиция составила новый протокол на певицу Наоко по делу об организации митинга
Полиция составила новый протокол по делу певицы Наоко (настоящее имя – Диана Логинова) об организации массового пребывания граждан в общественном месте и нарушении общественного порядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно документу, наказание для Логиновой предусматривает административный арест.
27 октября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям протокол по делу Наоко для устранения препятствий его рассмотрения.
Логинову арестовали на 13 суток за организацию несогласованного культурного мероприятия в Санкт-Петербурге. Дзержинский районный суд Петербурга признал ее виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте).
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с тем направило в суд второй протокол в отношении Логиновой. Петербургская полиция хочет привлечь певицу по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за исполнения песен артистов, внесенных в перечень иностранных агентов.