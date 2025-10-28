Газета
Главная / Общество /

Полиция составила новый протокол на певицу Наоко по делу об организации митинга

Полиция составила новый протокол по делу певицы Наоко (настоящее имя – Диана Логинова) об организации массового пребывания граждан в общественном месте и нарушении общественного порядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Согласно документу, наказание для Логиновой предусматривает административный арест.

27 октября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям протокол по делу Наоко для устранения препятствий его рассмотрения.

Петербургский суд оштрафовал уличную певицу Наоко на 30 000 рублей

Общество

Логинову арестовали на 13 суток за организацию несогласованного культурного мероприятия в Санкт-Петербурге. Дзержинский районный суд Петербурга признал ее виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте).

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с тем направило в суд второй протокол в отношении Логиновой. Петербургская полиция хочет привлечь певицу по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за исполнения песен артистов, внесенных в перечень иностранных агентов.

