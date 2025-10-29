СК завершил расследование дела основательницы «Медузы» Галины Тимченко
Черемушкинский межрайонный следственный отдел по Юго-Западному административному округу Москвы завершил расследование дела основательницы издания «Медуза»
Ее обвиняют по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до шести лет.
Следователи передали уголовное дело в суд.
По данным следствия, в сентябре 2024 г. и в марте 2025 г. Тимченко опубликовала видеозаписи, которые были призваны вовлекать граждан в деятельность нежелательной на территории РФ организации. Кроме того, видео могли сформировать протестные настроения в обществе.
9 июля Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал Тимченко на два месяца по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ.