Уличную певицу из Петербурга вновь арестовали на 13 суток
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу певицу Диану Логинову (псевдоним – Наоко) на 13 суток за организацию массового пребывания людей в публичном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службе судов города.
Ее признали виновной по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).
15 октября Логинову арестовали на 13 суток, на нее был составлен протокол после выступления у станции метро «Площадь Восстания». Суд установил, что в ходе ее уличного концерта «наступили негативные последствия»: нарушение движения пешеходов и доступа граждан к объектам транспортной инфраструктуры.
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 28 октября оштрафовал певицу на 30 000 руб. по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
В тот же день сотрудники полиции повторно задержали Наоко и одного из музыкантов ее группы Александра Орлова. Причиной обозначили проведение процессуальных действий, рассказали в министерстве.