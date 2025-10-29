Уличную певицу из Петербурга вновь арестовали на 13 суток

15 октября Логинову арестовали на 13 суток, на нее был составлен протокол после выступления у станции метро «Площадь Восстания». Суд установил, что в ходе ее уличного концерта «наступили негативные последствия»: нарушение движения пешеходов и доступа граждан к объектам транспортной инфраструктуры.