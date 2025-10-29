Сбербанк: телефонное мошенничество составляет 85% всех преступлений в РФ

21 октября генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил, что ущерб от киберпреступности в стране исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из которых похищена у граждан. За последние пять лет доля киберпреступлений в общем числе зарегистрированных преступлений выросла до 40%, а в 2024 г. их количество превысило 765 000. Самыми уязвимыми категориями остаются пенсионеры и несовершеннолетние. Гуцан подчеркнул, что большинство таких преступлений носят организованный и международный характер, что осложняет расследование.