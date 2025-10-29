Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Сбербанк: телефонное мошенничество составляет 85% всех преступлений в РФ

Ведомости

Телефонное мошенничество составляет 85% преступлений, совершаемых в России. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме «Диалог о фейках 3.0», передает «РИА Новости».

По его словам, ущерб от телефонного мошенничества в 2024 г. составил почти 300 млрд руб. Он также отметил, что в 2025 г. власти РФ приняли беспрецедентные меры для борьбы с таким видом преступлений.

Кузнецов подчеркнул, что сейчас среди мошенников наблюдается резкий рост распространения фейковой информации и искусственного интеллекта, создающего дипфейки.

Мошенники начали обманывать россиян в день рождения под видом курьеров

Общество

21 октября генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил, что ущерб от киберпреступности в стране исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из которых похищена у граждан. За последние пять лет доля киберпреступлений в общем числе зарегистрированных преступлений выросла до 40%, а в 2024 г. их количество превысило 765 000. Самыми уязвимыми категориями остаются пенсионеры и несовершеннолетние. Гуцан подчеркнул, что большинство таких преступлений носят организованный и международный характер, что осложняет расследование.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский 23 октября заявил, что ограничение международной связи на стационарных телефонах может стать мерой борьбы с телефонным мошенничеством. Он также указал на необходимость регулирования деятельности виртуальных телефонных станций, которые позволяют злоумышленникам арендовать городские номера и выдавать себя за официальные структуры.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте