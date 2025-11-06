Счетная палата Франции повысила стоимость обновления Лувра до 1,15 млрд евро

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Четверо злоумышленников с помощью автогидроподъемника проникли в музей через окно, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. В числе похищенного были тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте. Ущерб оценивается в 88 млн евро.