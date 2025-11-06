Счетная палата Франции повысила стоимость обновления Лувра до 1,15 млрд евро
Счетная палата Франции увеличила оценку расходов на обновление Лувра с 700–800 млн евро до 1,15 млрд евро. Об этом заявил председатель ведомства Пьер Московиси, передает L’Express. Он отметил, что недавнее ограбление музея свидетельствует о крайне низких темпах модернизации его систем безопасности.
По данным издания, в опубликованном отчете Счетная палата раскритиковала администрацию Лувра за пренебрежение вопросами охраны. По данным ведомства, с 2018 по 2024 г. руководство музея уделяло основное внимание увеличению туристической привлекательности и внешнему обновлению, включая приобретение произведений искусства. Но при этом недофинансировались ремонтные и профилактические работы, а также обновление систем безопасности.
Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Четверо злоумышленников с помощью автогидроподъемника проникли в музей через окно, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. В числе похищенного были тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте. Ущерб оценивается в 88 млн евро.
Французские власти задержали нескольких подозреваемых. По данным Bild, 1 ноября стало известно, что преступники пытались продать похищенные драгоценности через даркнет, связавшись с израильской охранной компанией CGI Group, нанятой для поиска утраченных ценностей.
Сообщалось, что спустя пять дней после кражи на официальный сайт компании поступило сообщение от человека, представившегося представителем грабителей. Он предложил начать переговоры о продаже и дал 24 часа на ответ. После проверки CGI Group пришла к выводу, что у неизвестного действительно может находиться «как минимум часть украденных предметов».