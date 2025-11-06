Минпросвещения нормировало нагрузку на школьников по физкультуре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал выработать предложения по снижению нагрузки на школьников. Он отметил, что анализ показал, что большинство считает нагрузку на школьников избыточной и ее необходимо снижать. Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов. Одни считают необходимым исключить формализм при выполнении заданий (например, использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). Другие акцентируют внимание на важности сохранения домашних заданий для закрепления материала, а также для развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа.