Главная / Общество /

Минпросвещения нормировало нагрузку на школьников по физкультуре

Ведомости

Минпросвещения РФ установило нормированную нагрузку на школьников по физической культуре. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает Кремль.

По его словам, Минпросвещения установило, что для школьников, обучающихся в 1-11 классах, обязаны выделять от двух до трех часов в неделю для проведения уроков по физической культуре.

Кравцов также рассказал, что сейчас в рамках третьего урока физкультуры дети могут заниматься разными видами спорта на выбор. В программы включены 32 вида, среди которых есть и исконно русские – «городошный спорт» и «лапта». 

СПЧ: нагрузка школьников превышает продолжительность рабочей недели

Общество

13 августа стало известно, что Минпросвещения РФ разработало варианты расписания уроков для учеников с 1-го по 11-й классы с целью оптимизации образовательной нагрузки в 2025/26 учебном году.

В соответствии с федеральным учебным планом, с учетом 5-дневной и 6-дневной учебной недели ведомство подготовило пять вариантов расписаний для начального общего образования (1–4-е классы). Для основного общего образования (5–9-е классы) предложили шесть вариантов расписаний, а для среднего общего образования (10–11-е классы) – 19.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал выработать предложения по снижению нагрузки на школьников. Он отметил, что анализ показал, что большинство считает нагрузку на школьников избыточной и ее необходимо снижать. Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов. Одни считают необходимым исключить формализм при выполнении заданий (например, использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). Другие акцентируют внимание на важности сохранения домашних заданий для закрепления материала, а также для развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа.

