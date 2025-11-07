В «Домодедово» вернули бесплатные курительные комнаты
В московском аэропорту «Домодедово» вновь открыли бесплатные курительные комнаты в зоне внутренних вылетов. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель воздушной гавани Сергей Стариков.
По его словам, руководство аэропорта открыло две комнаты на пути к телетрапам, а также одну на нулевом этаже в зоне выхода к автобусам.
Стариков добавил, что все вновь открытые курительные комнаты оборудованы фильтрами, которые защитят некурящих пассажиров от табачного дыма. Он отметил, что такое решение поможет исключить случаи, когда пассажиры тайно курили в туалетах аэропорта.
С 30 июня доступ в курительную комнату в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге стал платным. Одно посещение помещения стоило 500 руб. При этом в воздушной гавани есть бесплатные оборудованные зоны для курения на улице перед зданием терминала.
Уже 7 июля руководство «Пулково» вновь сделало вход в зону для курения бесплатным. Такое решение приняли по многочисленным просьбам клиентов воздушной гавани, а также с учетом сложности ситуации в аэропортах.