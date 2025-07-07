Курительная комната в аэропорту «Пулково» вновь стала бесплатной

7 июля в нескольких СМИ и Telegram-каналах появились видео и информация о конфликте возле платной курительной комнаты в «Пулково». Сообщалось, что помещение не справилось с наплывом посетителей, которые застряли в аэропорту из-за введения ограничений на работу. При этом представитель компании «Воздушные ворота Северной столицы» сообщал, что конфликтных ситуаций там нет.