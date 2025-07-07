Курительная комната в аэропорту «Пулково» вновь стала бесплатной
Руководство «Пулково» приняло решение вновь сделать вход в зону для курения бесплатным. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.
Такое решение приняли по многочисленным просьбам клиентов воздушной гавани, а также с учетом сложности ситуации в аэропортах.
С 30 июня доступ в курительную комнату в «Пулково» стал платным. Одно посещение помещения стоило 500 руб. При этом в воздушной гавани есть бесплатные оборудованные зоны для курения на улице перед зданием терминала.
7 июля в нескольких СМИ и Telegram-каналах появились видео и информация о конфликте возле платной курительной комнаты в «Пулково». Сообщалось, что помещение не справилось с наплывом посетителей, которые застряли в аэропорту из-за введения ограничений на работу. При этом представитель компании «Воздушные ворота Северной столицы» сообщал, что конфликтных ситуаций там нет.