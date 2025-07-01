Зоны для курения в «Пулково» стали платными
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» посещение зоны для курения стало платным. Теперь, чтобы покурить, необходимо заплатить 500 руб. за каждый проход в специальное помещение. Об этом сообщает «РИА Новости».
В «Пулково» рассказали «Фонтанке», что аэропорт не обязан предоставлять бесплатное посещение зон для курения, поскольку их содержание требует расходов на уборку и обслуживание.
В декабре 2024 г. Северо-Западное территориальное подразделение Федеральной антимонопольной службы России выявило завышенные ставки тарифов на парковку в «Пулково». Как отметили в службе, цена мест выросла вдвое, но никаких объективных оснований для такого повышения обнаружено не было. По итогам проверки ведомство обязало руководство аэропорта пересмотреть ценообразование и назначить экономически оправданный тариф в срок до 12 дней.