УФАС предписало снизить цены на парковку в аэропорту «Пулково»

В мае этого года стало известно о жалобах граждан на цены на парковочные места в «Пулково». В Санкт-Петербурге проводился сбор подписей против повышения цен, сообщала глава регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» Надежда Тихонова. В документах, которые она опубликовала, указывалось, что повышенные цены «направлены на извлечение дополнительной необоснованной выгоды» и «снижают туристическую привлекательность города».