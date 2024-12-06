УФАС предписало снизить цены на парковку в аэропорту «Пулково»
Санкт-Петербургское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало тарифы на парковку в аэропорту «Пулково» монопольно высокими, сообщается в Telegram-канале ведомства. Управление предписало снизить цены.
«Компании выдано предписание – в течение 20 календарных дней с даты получения настоящего предписания установить экономически обоснованные цены на услуги аренды парковочного места», – говорится в сообщении УФАС. Управление установило, что стоимость аренды одного парковочного места возросла в среднем в два раза.
В заявлении отмечается, что объективных причин для резкого увеличения стоимости парковки в 2024 г. не установлено. Кроме того, в управлении учли, что у людей, прибывающих в аэропорт на личном автомобиле, нет альтернативы парковке.
«Заявленные расходы общества не были признаны экономически обоснованными», – сказано также в сообщении. УФАС выявило нарушение закона о защите конкуренции в действиях ООО «Воздушные ворота северной столицы».
В мае этого года стало известно о жалобах граждан на цены на парковочные места в «Пулково». В Санкт-Петербурге проводился сбор подписей против повышения цен, сообщала глава регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» Надежда Тихонова. В документах, которые она опубликовала, указывалось, что повышенные цены «направлены на извлечение дополнительной необоснованной выгоды» и «снижают туристическую привлекательность города».
Из информации на официальном сайте «Пулково» следует, что стоимость парковки на короткий срок – от 30 минут до 1 часа – варьируется от 350 до 1000 руб. в зависимости от тарифа. Чтобы оставить машину на неделю, придется заплатить от 9450 руб.