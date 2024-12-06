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УФАС предписало снизить цены на парковку в аэропорту «Пулково»

Ведомости

Санкт-Петербургское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало тарифы на парковку в аэропорту «Пулково» монопольно высокими, сообщается в Telegram-канале ведомства. Управление предписало снизить цены.

«Компании выдано предписание – в течение 20 календарных дней с даты получения настоящего предписания установить экономически обоснованные цены на услуги аренды парковочного места», – говорится в сообщении УФАС. Управление установило, что стоимость аренды одного парковочного места возросла в среднем в два раза.

В заявлении отмечается, что объективных причин для резкого увеличения стоимости парковки в 2024 г. не установлено. Кроме того, в управлении учли, что у людей, прибывающих в аэропорт на личном автомобиле, нет альтернативы парковке.

«Заявленные расходы общества не были признаны экономически обоснованными», – сказано также в сообщении. УФАС выявило нарушение закона о защите конкуренции в действиях ООО «Воздушные ворота северной столицы».

В мае этого года стало известно о жалобах граждан на цены на парковочные места в «Пулково». В Санкт-Петербурге проводился сбор подписей против повышения цен, сообщала глава регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» Надежда Тихонова. В документах, которые она опубликовала, указывалось, что повышенные цены «направлены на извлечение дополнительной необоснованной выгоды» и «снижают туристическую привлекательность города».

Из информации на официальном сайте «Пулково» следует, что стоимость парковки на короткий срок – от 30 минут до 1 часа – варьируется от 350 до 1000 руб. в зависимости от тарифа. Чтобы оставить машину на неделю, придется заплатить от 9450 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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