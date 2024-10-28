ФАС намерена обновить правила по долгосрочным тарифам на обслуживание аэропортов

Сейчас ФАС устанавливает долгосрочные тарифы на услуги, подлежащие госрегулированию, при условии одобрения правкомиссией по транспорту инвестпроектов по строительству и развитию объектов инфраструктуры аэропортов. К ним, например, относится строительство нового пассажирского терминала. В аэропортах регулируются государством сборы за взлет-посадку, за услуги авиабезопасности, а также за предоставление терминала пассажирам и их обслуживание. В середине 2010-х гг. ФАС дерегулировала эти тарифы в московских аэропортах, а в 2020 г. – частично в петербургском «Пулково».