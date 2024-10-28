ФАС намерена обновить правила по долгосрочным тарифам на обслуживание аэропортов
Долгосрочные тарифы на обслуживание аэропортов предлагается утверждать только после принятия инвестиционных проектов, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России со ссылкой на проект о внесении изменений в постановление правительства №293. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Служба предлагает принимать долгосрочные тарифы для инвесторов только после утверждения параметров инвестпроектов по обслуживанию аэропортов. Среди них, в частности, площадь, инвестиции, пропускная способность объектов инфраструктуры аэропорта. Рассмотрение этих параметров ФАС предложила назначить за правкомиссией по транспорту.
«Также документ предусматривает возможность исключения из расчета долгосрочных тарифов расходов и нормативной прибыли. В случае если будет зафиксировано превышение ранее утвержденных параметров, органы регулирования будут исключать из долгосрочных тарифов средства, соразмерные таким превышениям», – рассказали в представительстве.
О предложениях ФАС доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах говорили источники «Ведомостей» в начале октября. Собеседники отмечали, что подготовленный ФАС проект изменений в постановление №293 в конечном итоге направлен на снижение издержек авиакомпаний, которые отражаются на стоимости авиабилетов.
Сейчас ФАС устанавливает долгосрочные тарифы на услуги, подлежащие госрегулированию, при условии одобрения правкомиссией по транспорту инвестпроектов по строительству и развитию объектов инфраструктуры аэропортов. К ним, например, относится строительство нового пассажирского терминала. В аэропортах регулируются государством сборы за взлет-посадку, за услуги авиабезопасности, а также за предоставление терминала пассажирам и их обслуживание. В середине 2010-х гг. ФАС дерегулировала эти тарифы в московских аэропортах, а в 2020 г. – частично в петербургском «Пулково».