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ФАС намерена обновить правила по долгосрочным тарифам на обслуживание аэропортов

Ведомости

Долгосрочные тарифы на обслуживание аэропортов предлагается утверждать только после принятия инвестиционных проектов, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России со ссылкой на проект о внесении изменений в постановление правительства №293. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Служба предлагает принимать долгосрочные тарифы для инвесторов только после утверждения параметров инвестпроектов по обслуживанию аэропортов. Среди них, в частности, площадь, инвестиции, пропускная способность объектов инфраструктуры аэропорта. Рассмотрение этих параметров ФАС предложила назначить за правкомиссией по транспорту.

«Также документ предусматривает возможность исключения из расчета долгосрочных тарифов расходов и нормативной прибыли. В случае если будет зафиксировано превышение ранее утвержденных параметров, органы регулирования будут исключать из долгосрочных тарифов средства, соразмерные таким превышениям», – рассказали в представительстве.

О предложениях ФАС доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах говорили источники «Ведомостей» в начале октября. Собеседники отмечали, что подготовленный ФАС проект изменений в постановление №293 в конечном итоге направлен на снижение издержек авиакомпаний, которые отражаются на стоимости авиабилетов.

Сейчас ФАС устанавливает долгосрочные тарифы на услуги, подлежащие госрегулированию, при условии одобрения правкомиссией по транспорту инвестпроектов по строительству и развитию объектов инфраструктуры аэропортов. К ним, например, относится строительство нового пассажирского терминала. В аэропортах регулируются государством сборы за взлет-посадку, за услуги авиабезопасности, а также за предоставление терминала пассажирам и их обслуживание. В середине 2010-х гг. ФАС дерегулировала эти тарифы в московских аэропортах, а в 2020 г. – частично в петербургском «Пулково».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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