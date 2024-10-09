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ФАС предложила способ сдержать рост цен на авиабилеты

Служба хочет ограничить траты инвесторов на новые терминалы
Денис Кузнецов
Денис Ильюшенков
Александр Волобуев
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с инициативой.

Служба считает необходимым исключить из расчета долгосрочных тарифов (от трех лет и более) аэропорта его расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта, поясняют источники. Это будет работать в тех случаях, когда, например, инвестор уже после согласования проекта в правительственной комиссии по транспорту решит построить терминал большей пропускной способностью либо он окажется дороже изначально запланированного.

В случае возникновения такой ситуации ФАС предлагает рассчитывать нормативную прибыль и расходы инвестора, которые нужно заложить в долгосрочный тариф, исходя из стоимости аналогичного аэропортового проекта, который ранее был одобрен правкомиссией (с поправкой на инфляцию), поясняют собеседники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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