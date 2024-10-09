ФАС предложила способ сдержать рост цен на авиабилеты

Служба считает необходимым исключить из расчета долгосрочных тарифов (от трех лет и более) аэропорта его расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта, поясняют источники. Это будет работать в тех случаях, когда, например, инвестор уже после согласования проекта в правительственной комиссии по транспорту решит построить терминал большей пропускной способностью либо он окажется дороже изначально запланированного.