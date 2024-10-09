ФАС предложила способ сдержать рост цен на авиабилеты

ФАС предложила способ сдержать рост цен на авиабилетыСлужба хочет ограничить траты инвесторов на новые терминалы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с инициативой.
Служба считает необходимым исключить из расчета долгосрочных тарифов (от трех лет и более) аэропорта его расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта, поясняют источники. Это будет работать в тех случаях, когда, например, инвестор уже после согласования проекта в правительственной комиссии по транспорту решит построить терминал большей пропускной способностью либо он окажется дороже изначально запланированного.
В случае возникновения такой ситуации ФАС предлагает рассчитывать нормативную прибыль и расходы инвестора, которые нужно заложить в долгосрочный тариф, исходя из стоимости аналогичного аэропортового проекта, который ранее был одобрен правкомиссией (с поправкой на инфляцию), поясняют собеседники.